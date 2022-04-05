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Україна збирає інформацію і шукатиме злочинців, які катували наших людей - Зеленський

5 квітня 2022, 13:54

Київ має намір притягнути злочинців до відповідальності за власним і міжнародним законодавством.

Зеленський
Володимир Зеленський / Скріншот YouTube

Україна шукатиме осіб, які катували українських громадян. Держава вже відкрила справу по злочинцях, починає збирати інформацію і шукатиме їх. У тому випадку, якщо міжнародне право не надасть належної допомоги, це зробить українське законодавство. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю українським журналістам у вівторок, 5 квітня, він сказав про те, що Київ веде роботу над пошуком злочинців, які скоїли важкі злочини проти людей. Вони будуть притягнуті до відповідальності.

читайте такожМасове вбивство у Бучі: журналісти назвали імена орків-катів"Є наша внутрішня справа щодо цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію і шукатимемо цих людей. Є люди, які дуже бажають знайти цих злочинців. Якщо міжнародне законодавство не буде нам у цьому допомагати, це зробить український закон", - запевнив глава держави, який раніше їздив до Бучі.

Також він підкреслив, що Європа готує спільну комісію, завданням якої стане притягнення до відповідальності злочинців з Росії.

Вбивства українців у Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що ЗСУ вигнали російських окупантів з міста.

Коли окупанти відступали, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки.

У звільненій Бучі сили оборони України почали зачистку території від російських диверсантів.

Ворожі війська творили звірства у Бучі. Вони ґвалтували і вбивали мирних українців.

Російські війська під час захоплення Бучі вбили сотні мирних жителів. Тіла загиблих лежали вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки. Деякі люди були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих були чоловіки, жінки, діти.

У братській могилі у Бучі поховали 280 місцевих жителів. Градоначальник Бучі Федорук сказав, що деяким загиблим було по 14 років.

Росія каже, що вбивства мирних жителів відбулися, мовляв, після того, як з Київської області були виведені її війська.

Однак супутникові знімки Maxar Technologies вказують, що тіла загиблих людей на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було окуповане російськими окупантами.

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