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Плани удару України по Кримському мосту: ГУР заволодів технічною документацією естакади

16 червня 2022, 22:04

У Міноборони розкритикували слова Пєскова про те, що у Росії з Кримським мостом нібито все під контролем.

Кримський міст ГУР
Українська розвідка отримала отримала технічну документацію по Кримському мосту / ГУР Міноборони України

Україна отримала доступ до технічної документації Кримського моста. У документі вказані докладні зведенні особливості рельєфу місцевості, дорожньому покритті, опорах естакади, конструкціях і всієї інфраструктури об'єкта. У такій ситуації складно ставитися до заяв з Кремля, де кажуть про збереження контролю над обстановкою щодо мосту. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У пресслужбі ГУР сказали про те, що Києву складно ставитися з серйозністю до заяви спікера Кремля Пєскова про збереження військовими РФ контролю над ситуацією з Кримським мостом, оскільки вони не можуть навіть уберегти в цілості документацію щодо свого стратегічного об'єкту.

читайте такожУдар України по Кримському мосту: Арестович оцінив ймовірність знищення естакади"У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв про повну безпеку від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", - зазначено в повідомленні.

У розвідці розповіли, що Україна отримала документиз Кримському мосту з детальним описом інформації інфраструктури естакади.

"Зокрема, мова йде про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". Крім іншого, вона має детальну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди і всю інфраструктуру комплексу", - підкреслили в розвідці Міноборони.

Також в ГУР виклали документ в загальний доступ. Він доступний за посиланням.

Україна готова вдарити по Кримському мосту

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва і Миколаївської області, сказав, що Кримський міст стане головною метою для армії України. Удар по об'єкту може бути завдано після того, як буде отримано важку зброю від Заходу.

"Це не секрет ані для їхніх військових, ані для наших військових. Ані для їх цивільних, ані для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження... ми як би основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. І повірте: ті, хто бігав в Сімферополі і Криму з російськими прапорами, швиденько дістануть українські і бігатимуть з ними", - запевнив Марченко.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, сказав, що Москва знає про попередження Києва по Кримському мосту. За його словами, російські окупанти таку інформацію беруть до уваги.

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ГУР Міноборони України Кримський міст війна Росії та України
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