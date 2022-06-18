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Ракетні удари по Кременчуку: РФ вдарила по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури

18 червня 2022, 07:21

Від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

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Ракетний удар був нанесений по Кременчуцькому НПЗ / Фото t.me/DMYTROLUNIN

Рано вранці в суботу, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області.

За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет влучили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

"Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили на НПЗ та інші об'єкти інфраструктури", - повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Пізніше Лунін уточнив, що шість російських ракет вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював. Дві ракети – по ТЕЦ. Постраждалих немає.

"НПЗ та ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак та руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 17 червня в Миколаєві прогриміли два потужних вибухи. Окупанти вдарили крилатими ракетами по житловому кварталу. Двоє людей загинули, 20 - поранено.

Також вчора вибух прогримів у самому центрі окупованого Донецька. Над містом піднявся величезний стовп чорного диму. Його було видно з усіх районів.

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