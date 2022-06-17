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РФ вдарила ракетами по житловому кварталу Миколаєва: є жертва та поранені, зокрема дитина

17 червня 2022, 08:41

Вранці 17 червня в Миколаєві прогриміли два потужні вибухи. Постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Одна людина загинула

Ракетний удар по Миколаєву
Ракетний удар по Миколаєву був нанесений рано вранці 17 червня / Фото t.me/novosti_nikolaeva, УНІАН

Рано вранці 17 червня в Миколаєві прогриміли два потужних вибухи. Над містом підіймається дим. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по житловому кварталу. На даний момент відомо про одного загиблого. Шістьох людей поранено, зокрема й дитину.

Як повідомляють Новини Миколаєва, очевидці бачили дві ракети, що летять над містом. За даними Telegram-каналу, Миколаїв був атакований трьома ракетами. За попередньою інформацією, є жертви.

Тим часом місцеві жителі публікують фото стовпів диму, які видно в місті.

У деяких квартирах вибуховою хвилею у людей винесло двері та вікна.

Вибух у Миколаєві
Вибух у Миколаєві, над містом - клуби диму / Фото t.me/novosti_nikolaeva
Вибуховою хвилею повибивало двері
Вибуховою хвилею повибивало двері / Фото t.me/novosti_nikolaeva
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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив ранковий ракетний удар по місту. Постраждали житлові будинки.

Голова Миколаївської ОДА повідомив, що внаслідок ракетного удару вранці в Миколаєві постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.

Одна людина загинула і шестеро - поранені, з них одна дитина. Ведуться рятувальні роботи.

Як повідомляв Главред, в ніч на четвер, 16 червня, Росія завдала два ракетних авіаудари по Сумській області. Загинули чотири людини, щонайменше шестеро - поранено. Перший вибух був такої сили, що його чули в половині Сумського району і в самому обласному центрі.

У вівторок, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по низці регіонів України. Зокрема, пролунали вибухи у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.

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