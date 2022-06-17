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Ракетний удар по Миколаєву: дві людини загинули, ще 20 - поранено

17 червня 2022, 12:47

Окупанти вдарили рано вранці по одному зі спальних районів міста. Пошкоджено п'ять житлових будинків. Спалахнули пожежі.

Ракетний удар по Миколаєву 17 червня
Ракетний удар по Миколаєву 17 червня / Фото facebook.com/DSNSMYKOL

Вранці 17 червня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Близько 7:00 ракети влучили в житловий квартал одного зі спальних районів міста. Двоє людей загинули, 20 - поранено.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, пошкоджено п'ять житлових будинків, з них чотири п'ятиповерхових та один двоповерховий. Внаслідок попадання боєприпасів та їхніх уламків вибито вікна, шибки, в квартирах пошкоджено стіни і перекриття, в двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі.

Рятувальники деблокували постраждалих мирних жителів, ліквідовано осередки пожежі: один на площі 3 кв. м, другий – 10 кв. м.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок обстрілу, загинув чоловік, ще 19 людей постраждали, з них 16 госпіталізовані в медичні установи, троє отримали першу допомогу на місці.

Пізніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що кількість жертв і постраждалих зросла: загинули двоє, двадцять - отримали поранення.

  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL
  • Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022
    Ракетний удар РФ по Миколаєву 17 червня 2022 Фото facebook.com/DSNSMYKOL

Відео прямого попадання крилатих ракет в житлові будинки в Миколаєві:

Як повідомляв Главред, вранці 17 червня в Запоріжжі пролунав вибух, після чого в небо піднявся великий стовп білого диму. Пізніше в Запорізькій ОВА повідомили, що над Вільнянським районом сили ППО збили ракету. За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає.

Також сьогодні вибух прогримів у самому центрі окупованого Донецька. Над містом піднімається величезний стовп чорного диму. Його видно з усіх районів.

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