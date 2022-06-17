Потужний вибух у центрі окупованого Донецька: над містом підіймається стовп чорного диму

У Мережі з'явилося відео прямого попадання. Місцеві пабліки пишуть, що приліт був в готель Домінік, розташований в самому центрі міста, підконтрольного "ДНР".
Над окупованим Донецьком вранці 17 червня підіймається величезний стовп чорного диму. Його видно з усіх районів міста. В місті пролунав потужний вибух.
Telegram-канал Типичный Донецк повідомляє про прильоти 42 снарядів по Київському району. Дим стає все сильнішим.
Зазначається, що недалеко від місця інциденту зупинився тролейбус, люди поховалися в підземному переході.
Пізніше з'явилося відео удару. Кажуть, що приліт був в готель "Домінік". Він розташований в самому центрі міста, підконтрольного "ДНР".
Як повідомляв Главред, 10 червня в окупованому Росією Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.
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Автор: Анна Багренко