Вибухи в Києві: окупанти вдарили ракетами по столиці, працює ППО

У мережі також з'явилося перше відео з місця подій.
У Києві вранці 19 червня були чутні вибухи. За попередньою інформацією, була знищена російська ракета.
Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, спрацювала система ППО.
"Біля Києва наші ППО збили ракету. Зберігаємо спокій", - написав.
За нашою інформацією, ракету збили над Вишгородом. У мережі також з'явилося перше відео з місця подій.
Нагадаємо, зараз в Києві працює система ППО зі штучним інтелектом, хоча і не всі, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов.
Він зазначив, що там вже працює цей штучний інтелект, який визначає траєкторії польотів об'єктів, і може, в тому числі, спрацювати на випередження.
Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україну можуть обстріляти ракетами прямо перед можливим вторгненням з боку Білорусі. В такому випадку можна очікувати масованого ракетно-авіаційного удару.
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