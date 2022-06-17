РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

Вибух у Запоріжжі 17 червня 2022 - над містом клуби диму / Фото t.me/etozp

Вранці в п'ятницю, 17 червня, в Запоріжжі близько 09:55 пролунав вибух, після чого в небо піднявся великий стовп білого диму.

Сигналу повітряної тривоги в місті не було, повідомляє Telegram-канал Запоріжжя новини.

Пізніше в Запорізький ОВА повідомили, що над Вільнянським районом сили ППО збили ракету.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає.

Як повідомляв Главред, 17 червня в Миколаєві пролунали два потужних вибухи. Окупанти вдарили крилатими ракетами по житловому кварталу. На даний момент відомо про одного загиблого. Шестеро людей поранені, зорема і дитина.

Також сьогодні вибух прогримів у самому центрі окупованого Донецька. Над містом піднімається величезний стовп чорного диму. Його видно з усіх районів.

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