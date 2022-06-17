РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

У Запорізькій ОВА повідомили, що над Вільнянським районом українські сили ППО збили ракету.
Вранці в п'ятницю, 17 червня, в Запоріжжі близько 09:55 пролунав вибух, після чого в небо піднявся великий стовп білого диму.
Сигналу повітряної тривоги в місті не було, повідомляє Telegram-канал Запоріжжя новини.
Пізніше в Запорізький ОВА повідомили, що над Вільнянським районом сили ППО збили ракету.
За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає.
Як повідомляв Главред, 17 червня в Миколаєві пролунали два потужних вибухи. Окупанти вдарили крилатими ракетами по житловому кварталу. На даний момент відомо про одного загиблого. Шестеро людей поранені, зорема і дитина.
Також сьогодні вибух прогримів у самому центрі окупованого Донецька. Над містом піднімається величезний стовп чорного диму. Його видно з усіх районів.
Інші новини:
- ЗСУ влучили ракетою в російський буксир "Василь Бех", який доставляв озброєння на Зміїний
- Чути було на весь Крим: у Сімферополі прогримів потужний вибух
Автор: Анна Багренко