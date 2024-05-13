Вибухівку ховали у чай: СБУ зірвала чотири теракти РФ у Києві до 9 травня

Вибухові пристрої мали здетонувати у пікові години, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню, розповіли у СБУ.

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СБУ затримала групу огентів ГРУ, які планували 4 теракти / Колаж: Главред, фото: СБУ

СБУ попередила серію терактів, які готувала РФ у Києві до 9 травня. Затримано групу агентів російського ГРУ, які закладали вибухівку у гіпермаркетах та кафе. Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського гру, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе", - зазначили у повідомленні.

За даними слідства, терористи маскували саморобну вибухівку в упаковки з-під чаю. Вибухові пристрої складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. Ці пристрої планували розмістити серед легкозаймистих товарів, щоб пожежу не вдалося швидко погасити.

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"За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню", - додали у СБУ.

Інший теракт російські агенти планували вчинити біля популярноо кафе. Там вибухові пристрої планували закласти під запарковані автомобілі.

"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", - скзав очільник СБУ Василь Малюк.

Що відомо про куратора терактів

Куратором цих терактів, за даними СБУ, був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який служив у військовій частині №92154. Він особисто керував підготовкою агентів та надавав їм вказівки щодо виконання завдань.

Також Юрій Сизов відповідав за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Однак спецслужби тоді завадили планам терористів до їх реалізації.

"Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті", - розповіли у пресслужбі СБУ.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, 11 травня речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що СБУ запобігла теракту, який ГРУ мало провести в Києві 9 травня. Виконавців теракту затримали при підготовці. Докази підтверджують причетність Росії.

Також у Польщі затримали чоловіка, який планував допомогти російським спецслужбам у вбивстві президента України Володимира Зеленського. Співробітники СБУ передали польським колегам ключові докази у справі, що дозволило ідентифікувати та затримати зловмисника на території Польщі.

Як повідомляв Главред, у листопаді 2023 року стало відомо, що дружину Буданова та співробітників ГУР "отруїли через їжу". Крім Маріанни, отруєння важкими металами також виявили в кількох співробітників ГУР України. У самого Кирила Буданова отруєння не встановлено.

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