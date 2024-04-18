Зеленського хотіли вбити у Польщі: у СБУ розказали подробиці підготовки до замаху

У Польщі затримали чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами.

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У Польщі готувався замах на Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

У Польщі затримали чоловіка, який хотів допомогти російським спецслужбам у вбивстві президента України Володимира Зеленського. Про це заявила Служба безпеки України.

Поляк співпрацював з воєнною розвідкою РФ і хотів передати окупантам інформацію про безпеку аеропорту Жевуш-Ясьонка. Замах на вбивство Зеленського мав відбутися тоді, коли він перебуватиме на території Польщі.

"Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося у межах надання міжнародно-правової допомоги. Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі", - йдеться у повідомленні. відео дня

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його звинувачують у готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

Минулого року стало відомо про те, що Володимир Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент розповів, що першу спробу вбивства сприйняли дуже серйозно і він і його оточення. Тоді в уряду виникла паніка, як "під час першого спалаху коронавірусу". Однак після Зеленському вдалося до цього звикнути і адаптуватися.

У листопаді 2023 року стало відомо, що дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу". Крім Маріанни, отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України. У самого Кирила Буданова отруєння не встановлено.

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