Дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу": нові подробиці

Дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова отруїли "через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. Сам глава ГУР в порядку. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.
Як пише Українська правда з посиланням на джерела в силовому блоці, Маріанна Буданова спочатку скаржилася на погане самопочуття, потім їй зробили аналізи.
"По дружині Буданова (отруєння) правда. Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здали аналізи, які виявили отруєння", - цитує видання співрозмовника.
За даними джерел, дружину Буданова "найімовірніше, отруїли через їжу".
"Їй вже краще, перший етап лікування пройшла", - йдеться у повідомленні.
"Оскільки дружина Буданова невелика з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: "Вони просто величезні трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", - додали джерела.
РБК-Україна пише з посиланням на свої джерела, що у Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все в порядку.
"З ним все добре, у нього нічого не виявили", - уточнив один зі співрозмовників.
Отруєння дружини Буданова - що відомо
У вівторок, 28 листопада, видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці повідомило, що дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли.
За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.
"Ці речовини ніяк не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", – розповіли джерела.
Розслідується спроба вбивства.
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