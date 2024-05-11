Теракт у Києві на 9 травня: СБУ затримала завербованих РФ виконавців

Служба безпеки України запобігла теракту, який ГРУ планувало провести в Києві 9 травня.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззастережно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.відео дня
СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації пізніше.
Раніше повідомлялося про те, що СБУ викрила мережу змовників. У Росії розробляли плани ліквідації Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва України. План ФСБ РФ вдалося зірвати.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Володимир Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя з початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент розповів, що першу спробу вбивства сприйняли дуже серйозно і він, і його оточення. Тоді в уряду виникла паніка, як "під час першого спалаху коронавірусу". Однак після Зеленському вдалося до цього звикнути й адаптуватися.
Як повідомлялося раніше, у листопаді 2023 року стало відомо, що дружину Буданова та співробітників ГУР "отруїли через їжу". Крім Маріанни, отруєння важкими металами також виявили в кількох співробітників ГУР України. У самого Кирила Буданова отруєння не встановлено.
Що за відомство СБУ?
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
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