Теракт у Києві на 9 травня: СБУ затримала завербованих РФ виконавців

Виконавців теракту затримано на місці злочину, розповіли в СБУ.

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Затримано виконавців теракту / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Служба безпеки України запобігла теракту, який ГРУ планувало провести в Києві 9 травня.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззастережно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко. відео дня

СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації пізніше.

Раніше повідомлялося про те, що СБУ викрила мережу змовників. У Росії розробляли плани ліквідації Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва України. План ФСБ РФ вдалося зірвати.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Володимир Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя з початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент розповів, що першу спробу вбивства сприйняли дуже серйозно і він, і його оточення. Тоді в уряду виникла паніка, як "під час першого спалаху коронавірусу". Однак після Зеленському вдалося до цього звикнути й адаптуватися.

Як повідомлялося раніше, у листопаді 2023 року стало відомо, що дружину Буданова та співробітників ГУР "отруїли через їжу". Крім Маріанни, отруєння важкими металами також виявили в кількох співробітників ГУР України. У самого Кирила Буданова отруєння не встановлено.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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