Зеленського, Буданова і Малюка намагалися вбити: СБУ викрила мережу змовників

В Росії розробляли плани ліквідації Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва України. План ФСБ РФ вдалося зірвати.

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Зеленського, Буданова і Малюка намагалися вбити/ коллаж: Главред, фото: Офіс президента, ГУР МО України

Контррозвідка і Служба безпеки України викрили мережу агентів, які виконували вказівки Федеральної служби безпеки країни-агресорки Росії і планували вбити президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва нашої держави.

Крім Зеленського, російські спецслужби також планували вбити очільника СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію рф", – йдеться у повідомленні.

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Розробляючи план ліквідації Зеленського, у Росії дали завдання агентурній мережі, яку вони створили, знайти виконавців серед військових, наближених до охорони президента України. Планувалося, що виконавці мали б взяти главу Української держави у заручники, а згодом його вбити.

Крім Зеленського, ворог також планував вбити очільника СБУ Василя Малюка, главу ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

При цьому ліквідацію Буданова збирались провести перед Великоднем. У ФСБ Росії розробили наступний план. Спершу завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням Буданова під охороною і передавати ворогу інформацію. Потім за координатами будинку, де мав перебувати посадовець, країна-агресорка РФ планувала вдарити ракетою. Після цього по людях, які залишилися б на місці ураження, планували вдарити дроном, а потім нанести ще один ракетний удар, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

"Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з фсб", – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів. Фігуранти справи уже затримані.

"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", – сказав очільник СБУ Василь Малюк.

Частину "кротів" завербували ще до повномасштабної війни

У Службі безпеки України зазначили, що курували організацію теракту працівники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 ФСБ РФ. В СБУ назвали імена співробітників російської служби, які цим займалися: ⁠Максим Мішустін, ⁠Дмитро Перлін, ⁠Олексій Корнєв.

Зазначається, що, зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв.

"Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів. У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту). Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі", – зазначили в СБУ.

Замахи на Зеленського та інших високопосадовців – що відомо

Минулого року стало відомо про те, що Володимир Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент розповів, що першу спробу вбивства сприйняли дуже серйозно і він, і його оточення. Тоді в уряду виникла паніка, як "під час першого спалаху коронавірусу". Однак після Зеленському вдалося до цього звикнути і адаптуватися.

Також повідомлялося, що Зеленського хотіли вбити у Польщі – у СБУ розказали подробиці підготовки до замаху. У Польщі затримали чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами.

У листопаді 2023 року стало відомо, що дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу". Крім Маріанни, отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України. У самого Кирила Буданова отруєння не встановлено.

Замахи РФ на Володимира Зеленського Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення. "Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський. Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим. Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

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