"Бажаю ще більше драйву": генеральний директор "Укроборонпрому" звільнився

Герман Сметанін залишає посаду генерального директора "Укроборонпрому".

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Герман Сметанін залишає посаду генерального директора "Укроборонпрому" / колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/german.smetanin

Коротко:

Герман Сметанін обіймав цю посаду з липня 2025 року

Причину звільнення Сметанін не назвав

Герман Сметанін залишає посаду генерального директора "Української оборонної промисловості". Про це Герман Сметанін повідомив у Facebook.

"Сьогодні я завершую роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, головне досягнення - "це сильна, професійна команда як усередині товариства, так і на підприємствах групи".

"Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час і результати кожного з вас, бажаю ще більше драйву та нових досягнень", - зазначив він.

Сметанін зазначає, що разом із колегами "не раз доводилося в максимально стислі терміни шукати рішення, а іноді - буквально за ніч щось збити, виточити або зварити".

Причину звільнення Сметанін не назвав. Він обіймав цю посаду з липня 2025 року.

За інформацією джерел видання NV, на місце Сметаніна можуть призначити колишнього заступника міністра оборони Сергія Боєва. Кабмін своїм розпорядженням № 683-р від 13 липня звільнив Боєва з посади заступника міністра оборони, на якій він відповідав за напрям європейської інтеграції.

Вибухи у Вишневому - останні новини

Як раніше писав Главред, встановлено перших причетних до трагедії у Вишневому, де після удару російських ракет по складах зі зброєю стався вибух і пожежа. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Керівників двох державних підприємств звільнили після обстрілу Вишневого в Київській області. Причиною стали порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, виявлені в ході попереднього розслідування.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що об’єкт у Вишневому Київської області, де 6 липня сталася повторна детонація після російського удару, не входить до сфери управління Збройних сил України. Прес-секретар Генштабу Дмитро Ліховий наголосив, що залишається чинним наказ Головнокомандувача, який забороняє розміщувати склади боєприпасів поблизу житлової забудови.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Києву та області загинули 22 людини, майже 90 отримали поранення. Найскладніша ситуація - у Вишневому, де після атаки сталася вторинна детонація. Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вибуху.

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Про джерело: Укроборонпром Укроборонпром - акціонерне товариство "Укроборонпром", у межах якого об'єднані українські підприємства оборонно-промислового комплексу. Управляється державою. У складі Укроборонпром велика кількість підприємств, 21 з них - на території окупованих Криму і Донбасу. Укроборонпром - це підприємство стратегічного значення для економіки та безпеки України, пише Вікіпедія.

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