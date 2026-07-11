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"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у Вишневому

Руслана Заклінська
11 липня 2026, 20:50
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Президент розповів про перші результати розслідування щодо складів у Вишневому.
'Будуть покарані': Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у Вишневому
Вибухи на складах у Вишневому / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/Mykola_Kalashnyk

Ключові тези Зеленського:

  • У трагедії у Вишневому встановили перших причетних
  • Винні посадовці мають бути притягнуті до відповідальності
  • Керівники двох держпідприємств могли діяти всупереч закону

Встановлено перших причетних до трагедії у Вишневому, де після удару російських ракет по складах зі зброєю стався вибух і пожежа. Всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора проводять розслідування у межах кримінального провадження. Президент повідомив, що доповідь щодо перших результатів і того, хто саме в Укроборонпромі допустив розміщення небезпечного вантажу в місті, йому представив генерал-майор СБУ Олександр Поклад.

відео дня

"Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, і позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності. Ми всі розуміємо, що таке час війни, і кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежать життя людей", - наголосив Зеленський.

За інформацією президента, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенню Ставки та власним посадовим інструкціям, коли погодили розміщення зброї у Вишневому. Слідство тепер перевіряє дії їхніх заступників, які відповідали за безпеку об'єкта, а також інших причетних посадовців, чию роль ще належить встановити.

Перевірку поширять на інші підприємства

Президент доручив правоохоронцям не обмежуватися одним випадком. Питання стосується того, чи не зберігається зброя з подібними порушеннями і на інших об'єктах галузі.

"Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій. Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків", - зазначив Зеленський.

  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Окремо президент звернув увагу на темпи відновлення зруйнованого внаслідок вибуху житла. За його словами, ця проблема виходить за межі одного міста і залежить не лише від роботи громад та областей.

"І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення", - сказав глава держави.

Значну частину наради президент присвятив тому, як надалі функціонуватиме сама структура Укроборонпрому. Йдеться про десятки підприємств, що входять до концерну, одне з яких і розмістило склад у Вишневому.

"Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними", - додав Зеленський.

Яким може бути новий удар РФ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Росія може здійснити нову масовану атаку по Україні вже найближчими днями.

За його словами, масштаб такого удару, ймовірно, буде меншим, ніж під час атак 2 та 6 липня. Це пов’язано з тим, що російським військам потрібен час для відновлення ударних можливостей, підготовки авіації, перезарядки пускових установок і формування нових завдань.

"Тому, якщо такий удар і відбудеться, він буде ще більш обмеженим за масштабом. Але заради підтримання атмосфери паніки й терору РФ може піти на це", - наголосив Коваленко.

Вибухи у Вишневому - новини за темою

Як повідомляв Главред, внаслідок масованого удару РФ по Києву та області загинули 22 людини, майже 90 поранені. Найскладніша ситуація - у Вишневому, де після атаки сталася вторинна детонація. Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вибуху.

Як повідомляв голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, рятувальники та поліцейські евакуювали мешканців через загрозу повторної детонації.

У Генштабі ЗСУ заявили, що об'єкт у Вишневому на Київщині, де 6 липня сталася повторна детонація після російського удару, не належить до сфери управління Збройних сил України. Речник Генштабу Дмитро Лиховій наголосив, що чинним залишається наказ Головнокомандувача, який забороняє розміщувати склади боєприпасів поблизу житлової забудови.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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