"Вибух і полум'я, це просто страх": очевидці про удар РФ дроном по будинку в Києві

Жителі Голосіївського району Києва розповіли про удар запущеного РФ іранського дрона-камікадзе по багатоповерхівці, в результаті чого є жертва і постраждалі.
Як розповіли очевидці з сусідніх будинків, вони прокинулися від жахливих звуків вибухів, йдеться в репортажі Київ 24.
За словами місцевих жителів, мить потому вони побачили спалах в небі і почули звук вибитих вікон.
"Потім ми вибігли на вулицю, побачили, що тут діється, це просто страх — евакуація людей, верхні поверхи горять", — розповіли люди, що живуть в сусідній будівлі.
"Стояв в коридорі - вибух, полум'я, підійшов до вікна і зрозумів, що в будинок (прилетіло – ред.)", — додав житель пошкодженого будинку Олескандр.
Нагадаємо, в Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі.
У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. В результаті вибуху одна людина загинула, ще одну жінку госпіталізували. Двом постраждалим надали допомогу на місці. З пошкодженого будинку евакуювали 20 осіб.
За даними КДВА, два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані, під завалом можливо ще знаходяться люди.
У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Київ з повітря. Це була вже третя атака за добу і сімнадцята - з початку травня. У повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, окупанти постійно змінюють зброю для атаки - після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БПЛА.
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