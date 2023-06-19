Підірвана техніка РФ і полонені росіяни: Залужний показав бої за П'ятихатки

На відео зафіксовано знищення ворожої техніки, полонені окупанти, а також просування бійців ЗСУ.

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Валерій Залужний показав відео звільнення П'ятихаток / president.gov.ua, скріншот

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення Силами оборони населеного пункту П'ятихатки Запорізької області.

"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади звільнили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам", - написав Залужний в Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ також опублікував відеоролик роботи українських сил.

відео дня

На кадрах, зокрема, зафіксовано знищення ворожої техніки, полонені окупанти, а також просування бійців ЗСУ.

Дивіться відео - ЗСУ звільняють П'ятихатки:

Кадри звільнення П'ятихаток / скріншот

Раніше 19 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України звільнили П'ятихатки.

За два тижні наступальних дій підрозділи перативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" деокупували вісім населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. Звільнена на півдні площа становить 113 кв. км.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій та бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

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