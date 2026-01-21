"Не пізніше місяця": ПФУ попередив українців про нове правило "дитячих" виплат

Призначати нові виплати будуть не усім українцям. Батькам дітей, які можуть претендувати на допомогу, потрібно зробити важливу дію.

Батьків дітей до 1 і 3 років попередили про важливе правило надання виплат / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в ПФУ:

Терміни подання заяви на допомогу для дитини до року чітко визначені

У батьків дітей, яким у січні буде три роки, є мало часу на подачу заяви "єЯсла"

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджено нові види державної підтримки сім’ям з дітьми: допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та допомога для догляду за дитиною "єЯсла".

У Пенсійному Фонді України повідомили, що право на такі види допомог мають і батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного або трьох років відповідно.

Як призначається допомога для дітей до 1 року

Допомога для догляду за дитиною до однорічного віку призначається до місяця, в якому дитині виповнюється один рік включно за умови, що заява на отримання такої допомоги надійшла до органу Пенсійного фонду України не пізніше місяця, що настає після досягнення дитиною однорічного віку.

"Тобто батьки дітей, народжених у січні 2025 року, можуть звернутися за призначенням цієї допомоги за січень і в лютому 2026 року", - йдеться в заяві ПФУ.

Як призначається допомога для дітей до 3 роківВодночас допомога для догляду за дитиною "єЯсла" призначається до місяця, в якому дитині виповнюється три роки включно.

"Батьки, чиїм дітям виповнюється три роки у січні 2026 року, та які працюють у режимі повного робочого часу, мають звернутися за призначенням допомоги до кінця січня 2026 року, оскільки така допомога призначається з місяця звернення", - додали в ПФУ.

Чому в Україні дітей до 3 років не приводять у садки - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру Teddy Bear Day Care Ольги Чернявської, розвиток мережі ясел в Україні почали активно обговорювати після того, як з'явилася пропозиція зменшити декретні відпустки для матерів.

Однак реалізація цієї ідеї буде ускладнена кількома факторами. За її словами, перш за все для роботи в яслах потрібні кваліфіковані працівники, яких у достатній кількості немає.

Виплати на дитину в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у 2026 році змінилися виплати при народженні дитини. З 1 січня одноразова виплата зросла до 50 тисяч грн і виплачуватиметься однією сумою.

Раніше повідомлялося, що є два варіанти оформлення допомоги при народженні дитини. Перший - це подача заяви до Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через сервіс "єМалятко" на порталі "Дія".

Напередодні, ще у 2025 році в Україні стартувала ініціатива про надання на кожного першокласника по 5 тис. грн. Такі кошти будуть надаватися лише на учнів, які вперше йдуть до школи.

