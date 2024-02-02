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"Виграє лише Росія": у WP розповіли, до чого призведе звільнення Залужного

Анна Ярославська
2 лютого 2024, 08:20
Валерій Залужний не злився на своє звільнення. Однак шанс, що президент України може змінити курс, все ще залишається, пише видання.
Валерій Залужний, Володимир Зеленський
Офіційний указ про відсторонення Залужного нібито очікується цього тижня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, ОП

Звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного може викликати негативну реакцію серед українців, причому як серед цивільних, так і військових. При цьому Москва може скористатися наслідками, які спровокує рішення відсторонити Залужного від обов'язків командувача. Про це пише видання Washington Post.

Зазначається також, що відставка Залужного може завдати удару по моральному духу солдатів на передовій. Особливо тому, що публічного пояснення такого рішення не було.

"У цій ситуації виграє тільки Росія", - заявив нинішній високопоставлений військовий чиновник, який побажав залишитися анонімним.

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За даними джерела WP, у розмові Зеленського і Залужного генерал розповів про проблеми, які успадкує його наступник, і пояснив, чому швидке поліпшення позиції України на полі бою є малоймовірним.

"Будь-який новий командувач, як і раніше, битиметься з більшими і краще озброєними силами у війні, яка зайшла у виснажливу, болісну, безвихідну ситуацію. Новому командувачу, як і раніше, знадобиться значний приплив додаткових солдатів, щоб компенсувати втрати і відповідати плану Росії щодо відправки в бій ще 400 тисяч військовослужбовців. А українським силам все одно знадобиться більше зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншої техніки", - пише видання.

Джерело розповіло WP, що Залужний не злився на своє звільнення. Однак шанс, що президент України може змінити курс, все ще залишається.

"Офіційний указ про відсторонення Залужного очікується цього тижня, повідомив чиновник, знайомий із ситуацією, але станом на полудень четверга він так і не надійшов", - зазначає видання.

Можлива відставка Залужного - що відомо

Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ. Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.

Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

CNN з посиланням на свої джерела пише, що указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня.

Видання Bild із посиланням на джерела писало про те, що Зеленський хотів звільнити Залужного, але змінив рішення впродовж години. Проти такого рішення глави держави нібито виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський.

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війна в Україні Володимир Зеленський новини України Валерій Залужний війна Росії та України
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