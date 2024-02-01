"Ми можемо знищувати ворога": Залужний назвав три основні цілі на 2024

Генерал Залужний заявив про необхідність змінювати стратегію на фронті.

https://glavred.net/ukraine/my-mozhem-unichtozhat-vraga-zaluzhnyy-nazval-tri-osnovnye-celi-na-2024-god-10538213.html Посилання скопійоване

Залужний назвав основні цілі на 2024 рік / Колаж: Главред, Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Війна ставить перед Україною виклики і вимагає постійного розвитку та зміни стратегії. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік.

Залужний акцентував на необхідності підготувати воєначальників до війни із завдання передбачити обстановку, яка буде на початок воєнних дій.

"Саме таке надскладне завдання у разі вирішення дозволяє витримати удар та дати гідну відсіч ворогу, знекровити його ударні угруповання й тим самим виграти час для перехоплення ініціативи. Увесь цей процес пов’язаний з величезними ризиками і сумнівами, які обумовлені наявністю лише одного шансу дати гідний опір меншими силами за обмежених ресурсів", - вважає Залужний.

відео дня

Ще однією задачею є швидкий розвиток озброєння та військової техніки. До того ж для війни необхідно знайти лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дозволить дійти до перемоги.

Генерал не виключає необхідність змінити стратегію на фронті. Стратегія залежить від розвитку озброєння та військової техніки. Нині у війні між Україною та РФ акцент зсунувся на безпілотники, які сторони активно застосовують для ударів.

"Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин ... Отже, необхідно створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей, який буде ґрунтуватися не лише на просторово-часових показниках воєнних (бойових) дій, а й переважно на створенні вирішальних умов та досягненні відповідних ефектів, які сприятимуть реалізації мети операції", - каже Залужний.

Основні цілі

Валерій Залужний заявив, що у 2024 році основні зусилля слід зосередити на:

забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами;

опанування нових спроможностей до ведення бойових дій;

підготовці та веденні воєнних дій з урахування обмежень.

"В сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони Держави, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", - заявив Залужний.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. У Донецькій області російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ і захопити кількох українських "опорників", проте основне завдання з виходу до головної траси постачання.

Полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом. Сергій Сідорін зазначив, що за умови належного забезпечення снарядами, Сили оборони України зможуть продовжити звільнення території України від ворога.

Боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці. За словами військовослужбовця Сергія Волкова, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Адвїівки з 3 напрямків при цьому періодично застосовуючи бронетехніку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.