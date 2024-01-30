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Залужний опублікував фото з главою Генштабу на тлі чуток про своє "звільнення"

Анна Ярославська
30 січня 2024, 07:27
Ймовірно, таким чином головком натякнув, що він продовжує командування військами.
Валерій Залужний, Сергій Шаптала
Валерій Залужний опублікував фото із Сергієм Шапталою / Фото: facebook.com

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після чуток про нібито свою відставку опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Знімок генерал розмістив пізно ввечері 29 січня на своїй особистій сторінці у Facebook.

Судячи з фото, Залужний і Шаптала сидять у робочому кабінеті. Жодного підпису до знімка воєначальник не додав.

Ймовірно, у такий спосіб головком натякнув, що він продовжує командування військами, і розвіяв чутки про своє "звільнення".

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У коментарях до посту українці написали багато слів підтримки Залужному: "Безмежна подяка і довіра! Віримо в вас, віримо вам, віримо в ЗСУ", "Ми з вами! Разом до перемоги", "Ми з вами! Разом до перемоги", "Пишаємося Вами", "Наш генерал".

Скриншот Facebook Валерій Залужного
Скріншот Facebook Валерій Залужного

Чутки про відставку Залужного

Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкому ЗСУ.

Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.

"Точно ні. Президент не звільняв головкома", - сказав Нікіфоров журналістам.

Видання з посиланням на джерело в РНБО зазначало, що Залужному нібито запропонували іншу посаду, але він відмовився.

"Його (Залужного, - Главред) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, нещодавно було опубліковано результат опитування з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного. Близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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війна в Україні новини України Валерій Залужний
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