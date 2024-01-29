Зеленський "звільнив" Залужного: в ОП роз'яснили ситуацію

У Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головкома ЗСУ. Однак виявилося, що це фейк. Про це заявив прессекретар президента Сергій Нікіфоров, повідомляє Українська правда.
Журналісти запитали в нього, чи звільняв президент Залужного.
"Точно ні. Президент не звільняв головкома", - відповів Нікіфоров журналістам.відео дня
Видання із посиланням на джерело в РНБО зазначало, що Залужному запропонували іншу посаду, але він відмовився.
"Його (Залужного - Главред) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає", - йдеться у повідомленні.
Чутки про нібито "конфлікт" Зеленського і Залужного
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на думку радника глави ОП Михайла Подоляка, інформація про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем Валерієм Залужним є дезінформацією, поширеною Росією. Подоляк додав, що Москва періодично висуває одні й ті самі теми, але фактично політичних розбіжностей між Зеленським і Залужним не існує.
Пізніше в Офісі президента поставили крапку в цьому питанні про можливу відставку Залужного. В ОП зазначили, що реальних підстав для відставки головкому ЗСУ Валерія Залужного немає, а такі розмови можуть викликати здивування у союзників.
Нещодавно було опубліковано результат опитування з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного. У серйозні розбіжності між Зеленським і Залужним вірять лише 8% українців.
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