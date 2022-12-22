Міністр енергетики Герман Галущенко заявив - Україна утримає енергосистему попри нові хвилі російських ракетних атак

Чи витримає Українська енергосистема нові ракетні удари ворогів: відповідь міністра енергетики / Колаж фото УНІАН

Українські спеціалісти цілком здатні утримати єдину енергосистему - і нові російські ракетні атаки їм не завадять. Про це заявив в ефірі єдиного телемарафону керівник Міністерства енергетики Германа Галущенко.

"Що стосується міцності енергосистеми. Треба розуміти, що ми живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. Для нас масований обстріл - це від 70 до 100 (ворожих - Главред) ракет одночасно. Але і кожен день теж відбуваються обстріли, вони різної масованості, але вони є. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Тому я впевнений, що ми утримаємо енергосистему і нічого у них не вдасться. І це буде одним з кроків, який наблизить нашу перемогу", − зазначив чиновник.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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