Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктах

Українські військові знищили 18 окупантів, два склади з боєприпасами та багато техніки загарбників.
Українські Повітряні сили вдарили зі штурмовиків та гелікоптерів по опорних пунктах окупантів у Херсонській області.
Удар був нанесений у районі села Благодатне. Зараз військові розвідують, які втрати понесли загарбники. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Також на Херсонщині окупанти здійснювали поодинокі та парні удари з гелікоптерів Ка-52. Вони атакували з повітря переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Внаслідок цього українські війська втрат не мають.
Крім цього, в Херсонській області відбувся повітряний бій між двома українським штурмовиками і трьома винищувачами російських окупантів.
На Півдні ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ завдали сильних втрат ворогу, вівши по ньому вогонь. Так, окупанти втратили:
- 18 осіб з особового складу,
- 2 самохідних артилерійсько-мінометних установки "Нона-С",
- 1 зенітну установку 23-го калібру,
- 1 гаубицю "Мста-Б",
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
- 2 склади боєприпасів.
В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32 крилаті ракети.
Раніше військові аналітики Інституту вивчення війни заявили, що метою РФ у війні досі є знищення суверенітету України та зміна режиму попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.
Нагадаємо, ветерани військ спеціальних операцій США створили в Україні угруповання Моцарт на противагу російським найманцям з ПВК Вагнера. Вони організували для захисників України кілька навчально-тренувальних таборів в районі бойових дій. На сьогодні в них було навчено понад 2500 українських військових.
Дивіться онлайн новини Херсона:
Читайте також:
- РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – Арестович
- Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують Лукашенка
- Змогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"