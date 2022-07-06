Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктах

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині/ УНІАН, Армія Інформ

Українські Повітряні сили вдарили зі штурмовиків та гелікоптерів по опорних пунктах окупантів у Херсонській області.

Удар був нанесений у районі села Благодатне. Зараз військові розвідують, які втрати понесли загарбники. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також на Херсонщині окупанти здійснювали поодинокі та парні удари з гелікоптерів Ка-52. Вони атакували з повітря переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Внаслідок цього українські війська втрат не мають.

Крім цього, в Херсонській області відбувся повітряний бій між двома українським штурмовиками і трьома винищувачами російських окупантів.

На Півдні ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ завдали сильних втрат ворогу, вівши по ньому вогонь. Так, окупанти втратили:

18 осіб з особового складу,

2 самохідних артилерійсько-мінометних установки "Нона-С",

1 зенітну установку 23-го калібру,

1 гаубицю "Мста-Б",

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

2 склади боєприпасів.

В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32 крилаті ракети.

Раніше військові аналітики Інституту вивчення війни заявили, що метою РФ у війні досі є знищення суверенітету України та зміна режиму попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.

Нагадаємо, ветерани військ спеціальних операцій США створили в Україні угруповання Моцарт на противагу російським найманцям з ПВК Вагнера. Вони організували для захисників України кілька навчально-тренувальних таборів в районі бойових дій. На сьогодні в них було навчено понад 2500 українських військових.

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