УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктах

6 липня 2022, 08:10

Українські військові знищили 18 окупантів, два склади з боєприпасами та багато техніки загарбників.

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині/ УНІАН, Армія Інформ

Українські Повітряні сили вдарили зі штурмовиків та гелікоптерів по опорних пунктах окупантів у Херсонській області.

Удар був нанесений у районі села Благодатне. Зараз військові розвідують, які втрати понесли загарбники. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також на Херсонщині окупанти здійснювали поодинокі та парні удари з гелікоптерів Ка-52. Вони атакували з повітря переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Внаслідок цього українські війська втрат не мають.

Крім цього, в Херсонській області відбувся повітряний бій між двома українським штурмовиками і трьома винищувачами російських окупантів.

На Півдні ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ завдали сильних втрат ворогу, вівши по ньому вогонь. Так, окупанти втратили:

  • 18 осіб з особового складу,
  • 2 самохідних артилерійсько-мінометних установки "Нона-С",
  • 1 зенітну установку 23-го калібру,
  • 1 гаубицю "Мста-Б",
  • 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
  • 2 склади боєприпасів.

В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32 крилаті ракети.

Раніше військові аналітики Інституту вивчення війни заявили, що метою РФ у війні досі є знищення суверенітету України та зміна режиму попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.

Нагадаємо, ветерани військ спеціальних операцій США створили в Україні угруповання Моцарт на противагу російським найманцям з ПВК Вагнера. Вони організували для захисників України кілька навчально-тренувальних таборів в районі бойових дій. На сьогодні в них було навчено понад 2500 українських військових.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Херсонська область
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:46

В РФ повертається державний антисемітизм

08:37

У Харкові російська ракета вбила бразильську модель і снайпера, яка воювала за Україну — ЗМІ

08:33

Як прибрати негативну енергію з дому: найпростіший і ефективний спосіб

08:29

Гороскоп на сьогодні 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

08:10

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктахВідео

Реклама
08:00

Як приготувати смачну настоянку зі смородини: простий рецептВідео

07:45

Змогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"

07:20

Хлопці, йдіть до Путіна!Погляд

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольці зі США створили угруповання для допомоги українським військовим

06:47

Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

06:02

Лукашенко просто хоче вижити - інтерв'ю з військовим експертом Сергієм ГрабськимВідео

05:37

Воювати не доведеться: коли і як Росія поверне Крим Україні – прогноз астрологаВідео

05:20

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

04:50

Долар злетить до 40 гривень: названо умову стрімкої девальваціїВідео

04:15

У моду на літо 2022 повернулася чарівна коротка стрижка боб в стилі принцеси Діани

03:42

Як зараз виглядає головна героїня міні-серіалу Корольок - пташка співоча - 59-річна Айдан Шенер

03:17

"Відчуття, що ми не живемо": Астаф'єва в романтичному образі налякала фанатів сумними роздумами

03:12

Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують ЛукашенкаВідео

02:40

Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх

02:15

Дивовижна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної онуки Алли Пугачової

Реклама
02:10

Вируватиме найсильніший шторм в Україні: синоптики попередили про новий циклон на Івана КупалаВідео

01:37

Як знищити Кримський міст: Тука пояснив, з чого ЗСУ варто почати руйнування естакади

00:51

Російська журналістка розповіла, з чим Лорак повинна повернутися в РФ

00:51

Прикмети на 6 липня: що не можна робити перед Івана Купала і як захистити будинок від бідВідео

00:07

Цілили у важливий об'єкт: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій областіВідео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу вибачився за "політичну хвойду" перед Мішиною

05 липня, вівторок
23:37

59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

23:34

Російська армія досягла свого піку: Арестович здивував прогнозомВідео

23:22

Обмеження переміщень по країні: Мережа вибухнула мемами через рішення ГенштабуФотоВідео

23:06

"Як це розвидіти":" прес-алкаше" Захарова еротично спробувала поїсти полуниці, але у неї не вийшлоВідео

22:49

Окупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювалиВідео

22:35

В РНБО спрогнозували зміну влади у РФ і розповіли про наступника ПутінаВідео

22:28

На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'яВідео

22:15

48-річна Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці модного глянцю

21:59

Заборона на виїзд військовозобов'язаних: у Раді анонсували скасування і назвали терміниВідео

21:45

"Не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язанихВідео

21:43

Перемога України у війні з РФ: Данілов назвав головну умову і ймовірні терміниВідео

21:38

"Гріхи замолює": Приходько наїхала на Лободу за її візит до ІрпеняВідео

21:34

РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – АрестовичВідео

21:21

Росія захотіла повернути частину Баренцева моря: у Норвегії жорстко відповілиВідео

Реклама
20:59

Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

20:52

Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

20:40

"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

20:35

У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через ДіюВідео

20:26

Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

20:04

"Смерть Путіна в двох голках": шоумен Горбунов порівняв російського диктатора з Кощієм

20:04

"Вже дістали 8 осколків": знаменитого українського актора важко поранили на фронтіВідео

19:59

Головні битви війни з РФ: офіцер ЦАХАЛ назвав два ключових містаВідео

19:40

Старий дід: Путін ледь не заснув під час доповіді ШойгуВідео

19:39

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дату різкого похолоданняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти