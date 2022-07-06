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ЗСУ зупинили наступ ворога біля 8 населених пунктів: у росіян значні втрати – Генштаб

6 липня 2022, 08:53

Загарбники намагалися штурмувати у Донецькій та Херсонській областях. Біля низки населених пунктів зараз відбуваються бої.

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ЗСУ придушили наступ ворога біля 8 населених пунктів/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Українські військові зупинили наступ окупантів і відтіснили ворога біля сіл Долина, Верхньокам’янське, Білогорівка, Григорівка, Новолуганське, Спірне, Вершина на Донеччині, а також біля села Лозового на Херсонщині.

Поблизу ще декількох населених пунктів, де противник намагається штурмувати, зараз тривають бойові дії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються іти в штурм та обстрілюють українські позиції, щоб таким чином покращити тактичне положення своїх підрозділів. Поблизу Долини штурм загарбників був відбитий. Також окупанти штурмують біля Мазанівки, там зараз тривають бойові дії.

На Краматорському напрямку ворог зазнав значних втрат, коли українські військові відбили спробу штурму та відкинули окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка.

На Бахмутському напрямку росіяни вдарили з авіації в районі Вуглегірської ТЕС. Вони намагалися штурмувати біля Новолуганського, проте змушені були відійти, не досягнувши успіху. Також ЗСУ вікинули ворога і не дали йому штурмувати біля Спірного і Вершини.

Загарбники наступають в районі Луганського, там тривають бойові дії.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території республіки білорусь не виявлено", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

читайте такожРФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – АрестовичНа Харківському напрямку ворог намагається тримати оборону. Також російські загарбники дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового і Перемоги.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли у районах низки населених пунктів. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України російські війська утримують в морі 4 носії високоточної зброї.

Українські воїни жорстко придушили спробу окупантів наступати в напрямку Лозового на Херсонщині.

"Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються", – додають у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що українські Повітряні сили вдарили зі штурмовиків та гелікоптерів по опорних пунктах окупантів у Херсонській області. Удар був нанесений у районі села Благодатне. Зараз військові розвідують, які втрати понесли загарбники.

Нагадаємо, військові аналітики Інституту вивчення війни заявили, що метою РФ у війні досі є знищення суверенітету України та зміна режиму попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.

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