"Завжди була за РФ": стало відомо, хто дякував Путіну за "перемогу" під час його візиту в Маріуполь

Вдалося ідентифікувати кількох осіб, які тиснули руку російському диктатору і дякували йому, незважаючи на те, що він практично зруйнував їхнє місто.

Стало відомо, хто дякував Путіну за "перемогу" під час його візиту в Маріуполь/ сайт Кремля, скрин

Російський диктатор Володимир Путін у ніч на 19 березня відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Зокрема, він побував у мікрорайоні Невський, де російські загарбники нібито зводять будинки для місцевого населення замість зруйнованих.

Після цього російські пропагандисти оприлюднили у мережі відео, на якому показано, що група маріупольців нібито радісно зустрічає главу Кремля, а дехто навіть тисне йому руку і дякує за "перемогу". У мережі одразу почали писати, що це традиційно можуть бути підставні персонажі.

Кількох з цих людей вдалося ідентифікувати, повідомляє Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

відео дня

Зазначається, що жінка, яка підбігає до Путіна і "розпливається у подяках" за нібито "перемогу" – це Ірина Волосатова. Її впізнала інша жителька Маріуполя, яка знає її особисто.

"Раніше проживала з батьками в моєму будинку... З усією своєю сім'єю обікрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти до власної квартири, квартиру сусідки зверху теж розмародерили. Завжди була за РФ, всім незадоволена, українською владою і життям в Україні — результат ви бачите всі на цьому відео. Наговорила собі років на 15", – йдеться у дописі.

Маріупольчанка Ірина Волосатова/ скрін

Також вдалося ідентифікувати ще одного чоловіка з тієї групи людей – Олексія Хав'яра, який жив у Кальміуському районі Маріуполя.

Група маріупольців нібито "радісно зустрічала" Путіна у зруйнованому ним же місті/ скрін

Візит Путіна у Крим та на Донбас

Російський диктатор Володимир Путін у дев'яту річницю анексії українського півострова приїхав до Криму. Це сталося одразу після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Проте експерти вже помітили дивні нюанси, які вказують на те, що це був не Путін, а його двійник. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан звернув увагу, як Путін кульгає. Світан зазначає, що цим він намагався приховати свою справжню ходу.

У ніч на 19 березня Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині – місто, яке російські загарбники безжально розбомбили після повномасштабного вторгнення до України. Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "злочинця завжди тягне на місце злочину", а в Міноборони України звернули наголосили, що Путін відвідав український Маріуполь вночі, адже так роблять справжні злочинці.

Пізніше в мережу потрапили кадри зі справжньою реакцією маріупольців на приїзд Путіна. На кадрах чути, як місцеві жителі на задньому плані кричать "Це все неправда, це напоказ".

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