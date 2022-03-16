Сенат США одноголосно засудив Путіна як військового злочинця

Володимир Путін має бути покараний за військові злочини / Фото Reuters

Сенат США у вівторок, 15 березня, одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Резолюція була підтримана сенаторами обох сторін, пише Reuters.

У документі, представленому сенатором-республіканцем Ліндсі Грем і підтриманому сенаторами обох партій, Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі та інші країни закликають у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, націлюватися на російських військових.

"Всі ми в цьому залі об'єдналися разом з демократами і республіканцями, щоби сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", — заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Свої дії Росія називає "спеціальною військовою операцією" з "демілітаризації" та "денацифікації" України. Путін також назвав країну колонією США з маріонетковим режимом і відсутністю традицій незалежної державності.

З початку вторгнення 24 лютого 2022 року Москва не змогла захопити жодне з 10 найбільших міст країни. Війна Росії проти України стала найбільшим нападом на європейську державу з 1945 року.

Як повідомляв Главред, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ухвалив рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

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