УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія замість Байдена запровадила санкції проти його померлого батька

16 березня 2022, 04:58

Псакі із сарказмом прокоментувала "дзеркальну відповідь" Москви на запроваджені США санкції проти Росії та вказала російським чиновникам на їхню неграмотність.

Джен Псакі
Джен Псакі прокоментувала санкції РФ проти Байдена / Фото Reuters

Росія запровадила санкції проти президента США Джо Байдена, американських політиків і співробітників держструктур, які тепер не зможуть в'їхати в РФ. Проте нинішній американський лідер все ж таки зможе обійти російські обмеження, якщо захоче. Справа в тому, що, як уточнила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Росія запровадила санкції не проти президента Байдена, а проти його батька, який давно помер.

Псакі із сарказмом прокоментувала "дзеркальну відповідь" Москви на запроваджені Сполученими Штатами та іншими країнами суворі санкції проти РФ і вказала російським чиновникам на їхню неграмотність, пише видання The Independent.

"Передусім, я б зазначила, що офіційно прізвище президента пишеться "Байден-молодший", тому вони, можливо, санкціонували його батька, нехай він спочиває з миром", - сказала Псакі журналістам.

Крім Джо Байдена, під російськими санкціями опинилися міністр оборони Ллойд Остін, глава ЦРУ Вільям Бернс, радник національної безпеки Джейк Салліван, а також колишній держсекретар і колишній кандидат у президенти Гілларі Клінтон і прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Псакі зазначила, що ніхто з них не планує туристичні поїздки в Росію.

"Ніхто з нас не має там банківських рахунків, доступу до яких ми могли б втратити, тому йдемо далі", – іронічно додала вона.

читайте такожУ США з'ясували, чи є підстави вважати, що Путін збожеволівЯк повідомляв Главред, раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі поділилася думкою, коли і як закінчиться війна в Україні.

За її словами, відповідь на це питання знає президент країни-агресора Володимир Путін.

"Ну, фінал (війни в Україні, - ред.) - це дійсно питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку. Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, дозволивши їм чинити опір набагато довше, ніж очікувало керівництво",– сказала Псакі та додала, що Путін сам повинен визначити, як виглядає для нього подальший шлях.

Інші новини:

viber
санкції війна в Україні новини США санкції проти Росії Джо Байден
Реклама
Популярне
Коли завершиться війна: астролог склала гороскоп для УкраїниКоли завершиться війна: астролог склала гороскоп для України "Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі Путін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФПутін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФ "Якщо Путіна не стане": Портников розповів, що станеться в разі зміни влади в РФ"Якщо Путіна не стане": Портников розповів, що станеться в разі зміни влади в РФ Що можна використовувати замість наповнювача для котячого туалетуЩо можна використовувати замість наповнювача для котячого туалету

Останні новини

04:58

Росія замість Байдена запровадила санкції проти його померлого батька

04:37

Вночі у Харкові прогримів потужний вибухВідео

03:30

У ФРН показали відео, як солдати РФ застрелили українця з піднятими рукамиВідео

02:50

Потужний удар з великої дистанції: кораблі РФ обстріляли берег Одеської областіВідео

02:24

Зеленський попередив окупантів: РФ закінчить війну ганьбою, бідністю та ізоляцієюВідео

Реклама
01:53

Ворога б'ють у повітрі та на землі: РФ за добу втратила в Україні 3 літаки і 8 вертольотівВідео

01:22

ЗСУ знищили 40% військ РФ: окупанти отримали по зубах на ДонбасіВідео

01:00

Наталя Могилевська перетворила свій хіт Місяць в молитву про припинення війни

00:47

Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

00:37

Вантаж 200 для Новочеркаська і Воронежа: ЗСУ знищили генерала і полковника РФ

00:28

Гороскоп на сьогодні, 16 березня 2022: Близнюкам - підказки долі, Скорпіонам - хитрість

00:24

Як захистити квартиру від мародерів - на що потрібно звернути увагу в першу чергу

00:18

Блінкен підтвердив зобов'язання притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

15 березня, вівторок
23:53

Поки в Україні війна: Maruv знялася для російського глянцю

23:46

"Мочать гнид ракетами навздогін": у Мережі розповіли про потужний контрудар ЗСУ під КиєвомВідео

23:29

У війні намітився серйозний успіх, ми перейшли в контрнаступ - АрестовичВідео

23:18

Окупантів нещадно розбили на аеродромі під Херсоном

22:59

Вилетіла "зі свистом": РФ викинули з Ради ЄвропиВідео

22:53

Три знаки зодіаку, які найважче переносять війну

22:49

Анатолій Анатоліч з іронією розповів, у чому різниця між українцями та росіянамиВідео

Реклама
22:41

В Ізюмі критична ситуація, місто на межі - міськрада

22:28

"Могила для окупантів": на Луганщині десантники розгромили угруповання ворогаВідео

22:03

"Важкий процес": Подоляк підбив підсумки переговорів з Росією

22:02

Як закінчиться історія лютої химери – РосіїПогляд

21:48

Допомога на $13,6 млрд: Байден схвалив історичне фінансування для УкраїниВідео

21:30

У Маріуполі окупанти РФ на вулиці з танка розстріляли пенсіонераВідео

21:21

Олег Винник у новому кліпі показав зруйновану Україну: "Пісня - набат, крик душі!"Відео

21:13

Олексій Арестович. Коли закінчиться війнаВідеоблоги

21:09

Ворог здійснив ракетний удар по північному району столиці

21:00

У Путіна відправили воювати з Україною військовий оркестр

20:50

"Збили росіянина!": на Харківщині ЗСУ знищили військовий літак РФВідео

20:37

Гороскоп на квітень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Стрільцям - ризик травм, Козерогам - гроші

20:31

Зеленський виступив перед урядом Канади: головні заяви

20:22

Кораблі РФ вдарили по населених пунктах Одеської області, є пораненіВідео

20:18

Окупанти РФ намагалися штурмом піти на Харків: ЗСУ завдали жорсткого удару по загарбникам

20:13

Три варіанти для Путіна: чим може закінчитися війна в УкраїніПогляд

20:09

З'ясувалося, де в Київській області ведуться активні бойові дії

20:01

Дешево і дуже смачно: неймовірно соковиті котлети без м'яса з рисом і овочами за 10 хвилинВідео

19:38

Євросоюз вдарив новими санкціями по РФ - у списку олігархи та еліта режиму Путіна

19:29

"Я захоплююсь їхнім героїзмом": Вахтанг Кікабідзе в прямому ефірі підняв тост за Україну

Реклама
18:55

Смачні картопляні коржі з зеленню на швидку руку: неймовірно простий рецептВідео

18:50

Кульмінація настане за 2 тижні: сила опору ЗСУ стане більше ударної хвилі РФ – ЗМІ

18:31

В УЗ розповіли про поїзну бригаду, яка евакуювала вже понад 15 тисяч українців

18:10

Як і чим потрібно заклеїти вікна під час війни

18:04

Російські літаки не можуть проводити складні операції - Арестович

17:50

Україна не здає позиції, а Путін не віддає Крим і Донбас: ЗМІ дізналися про ситуацію щодо діалогу

17:28

Співробітниці російського каналу, яка виступила проти війни в Україні, пред'явили звинуваченняВідео

16:57

Рубль вже летить в пекло: економіст популярно пояснив, що чекає російську валюту в майбутньому

16:50

"Ми хочемо миру, ми хочемо дружби": Моргенштерн у новому треку заспівав про війну в Україні

16:32

Виведення військ РФ з України і припинення вогню: у Зеленського назвали деталі діалогу з Москвою

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти