Росія замість Байдена запровадила санкції проти його померлого батька

Джен Псакі прокоментувала санкції РФ проти Байдена / Фото Reuters

Росія запровадила санкції проти президента США Джо Байдена, американських політиків і співробітників держструктур, які тепер не зможуть в'їхати в РФ. Проте нинішній американський лідер все ж таки зможе обійти російські обмеження, якщо захоче. Справа в тому, що, як уточнила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Росія запровадила санкції не проти президента Байдена, а проти його батька, який давно помер.

Псакі із сарказмом прокоментувала "дзеркальну відповідь" Москви на запроваджені Сполученими Штатами та іншими країнами суворі санкції проти РФ і вказала російським чиновникам на їхню неграмотність, пише видання The Independent.

"Передусім, я б зазначила, що офіційно прізвище президента пишеться "Байден-молодший", тому вони, можливо, санкціонували його батька, нехай він спочиває з миром", - сказала Псакі журналістам.

Крім Джо Байдена, під російськими санкціями опинилися міністр оборони Ллойд Остін, глава ЦРУ Вільям Бернс, радник національної безпеки Джейк Салліван, а також колишній держсекретар і колишній кандидат у президенти Гілларі Клінтон і прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Псакі зазначила, що ніхто з них не планує туристичні поїздки в Росію.

"Ніхто з нас не має там банківських рахунків, доступу до яких ми могли б втратити, тому йдемо далі", – іронічно додала вона.

читайте такожУ США з'ясували, чи є підстави вважати, що Путін збожеволівЯк повідомляв Главред, раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі поділилася думкою, коли і як закінчиться війна в Україні.

За її словами, відповідь на це питання знає президент країни-агресора Володимир Путін.

"Ну, фінал (війни в Україні, - ред.) - це дійсно питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку. Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, дозволивши їм чинити опір набагато довше, ніж очікувало керівництво",– сказала Псакі та додала, що Путін сам повинен визначити, як виглядає для нього подальший шлях.

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