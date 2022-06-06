Другий Маріуполь: через провал у бою з ЗСУ окупанти рівняють із землею Сєвєродонецьк

Сєвєродонецьк / Луганська ОВА

Важкі бої в Сєвєродонецьку не припиняються і росіяни переважають в живій силі.

Як розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, оскільки взяти місто повністю їм не вдається, окупанти рівняють його з землею.

"Йдуть запеклі вуличні бої, ведеться артилерійська дуель. Ніхто не збирається залишати місто. Ворог переважає в живій силі. Вони постійно підкидають нових людей, це ускладнює ситуацію", - сказав Стрюк.

Він додав, що Сєвєродонецьк рівняють із землею, бо не можуть його захопити за один-два дні. Застосовують авіаудари, важку артилерію.

Ще до початку гострої фази, каже мер, інфраструктура Сєвєродонецька вже була зруйнована. Всі комунікації вимагають повного відновлення.

За словами голови міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька, траса Бахмут-Лисичанськ знаходиться під контролем ЗСУ, але їздити по ній небезпечно, тому що дорога регулярно обстрілюється окупантами.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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