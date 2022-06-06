ЗСУ проводять успішні контрнаступи в Сєвєродонецьку: бойова міць рашистів знижена - ISW

ЗСУ контратакують у Сєвєродонецьку / Фото t.me/luhanskaVTSA, Reuters

ЗСУ успішно відбивають території Сєвєродонецька і відкидають рашистів назад. Таким чином, можна вважати, що бойова сила російських солдатів значно знижена. Про це говорять в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російське командування може залишити вразливі місця в Харківській області і вздовж південної осі. Вони можуть перекинути свій особовий склад у напрямку Сєвєродонецька, щоб захопити місто повністю.

ЗСУ, ймовірно, намагаються використовувати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак за іншими напрямками наступу.

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Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів про те, яких втрат зазнає російська армія у боях за Сєвєродонецьк. Вони втратили багато техніки та особового складу, у тому числі і кадирівців.

"Руснева армія гине в обласному центрі, як мухи — у них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

Згодом Збройні силу України зуміли відвоювати нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області. ЗСУ зуміли відбити у ворога 20% Сєвєродонецька. Російські окупанти контролюють близько половини міста.

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Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

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