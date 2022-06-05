Контрудар ЗСУ у Сєвєродонецьку: у США розкрили деталі

Тривають бої за Сєвєродонецьк / Фото t.me/luhanskaVTSA

В Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти втратили оперативний імпульс.

Це стало можливо в результаті контратак Збройних сил України, повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України, що, ймовірно, звело до нуля оперативний імпульс російських сил, раніше набраний за рахунок концентрації бойових підрозділів і вогневої потужності", - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що задіяні в цьому районі російські сили включають особовий склад, "мобілізований" з резерву "ЛНР".

Також ці війська, що продовжилися в розвідці, погано оснащені і навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.

"Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, заподіяні регулярним російським силам", - зазначили у звіті.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

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