"Місто залишається українським": ЗСУ перегрупувалися в Сєвєродонецьку

Зараз українські військові вживають усіх необхідних заходів для того, щоб стримати наступ.
Українські військові змогли перегрупуватися і зайняти оборону в Сєвєродонецьку Луганської області.
Як заявив глава військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюка в ході телемарафону, тривають вуличні бої.
"Нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським", - розповів Стрюк.
Він також зазначив, що зараз українські військові вживають усіх необхідних заходів для того, щоб стримати наступ ворога і відтіснити його з території Сєвєродонецька.
За словами Стрюка, в місті йдуть постійні бої, які супроводжуються артилерійськими обстрілами.
"Ситуація досить напружена, але є надія і є впевненість наших Збройних сил, що все вдасться", - зазначив голова ВЦА.
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Ситуація в Сєвєродонецьку
Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.
На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.
В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.
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