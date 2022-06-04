"Місто залишається українським": ЗСУ перегрупувалися в Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк / Луканська ОВА

Українські військові змогли перегрупуватися і зайняти оборону в Сєвєродонецьку Луганської області.

Як заявив глава військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюка в ході телемарафону, тривають вуличні бої.

"Нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським", - розповів Стрюк.

Він також зазначив, що зараз українські військові вживають усіх необхідних заходів для того, щоб стримати наступ ворога і відтіснити його з території Сєвєродонецька.

За словами Стрюка, в місті йдуть постійні бої, які супроводжуються артилерійськими обстрілами.

"Ситуація досить напружена, але є надія і є впевненість наших Збройних сил, що все вдасться", - зазначив голова ВЦА.

Дивіться онлайн новини Донбас

Ситуація в Сєвєродонецьку

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

Читайте також: