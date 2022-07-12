"Друга армія світу" боїться визнати поразку та піти геть - Зеленський

Росіяни бояться визнати свою поразку - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Ворожі війська бояться ЗСУ, в чому можна запросто переконатися послухавши численні перехоплення розмов загарбників зі своїми родинами. Але у росіян немає сміливості визнати поразку і піти з нашої землі, повідомив під час відеозвернення глава держави Володимир Зеленський.

"139 днів такої війни так звана "друга армія світу" боїться українців і може щось робити тільки на основі бездонних запасів радянської зброї. Немає у них ні стратегічної сили, ні характеру, ні розуміння, що вони тут роблять. Немає у них і крихти сміливості, щоб визнати поразку і забрати війська з української території", - сказав він.

Глава держави звернув увагу, що ворог вже встиг добре на собі відчути, що таке сучасна артилерія. Він додав, що у загарбників не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували.

"Вони відчули, що операції наших розвідників на порядки сильніші, ніж будь-які їхні спецоперації", - додав він.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс висловив думку, що війна Росії проти України може вийти за межі нашої держави. Також Рінкевичс висловився і про можливість поширення російської агресії на країни Балтії через блокування Калінінграда.

Раніше глава Луганської ОВВА Леонід Гайдай зазначав, що окупаційні війська Росії готують свої резерви з метою початку наступу в Донецькій області. Швидше за все, вони підуть в атаку в напрямку Слов'янська та Бахмута.

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