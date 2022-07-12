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Війська РФ готуються наступати на Донеччину: плани Путіна зупинить тільки армія України – Гайдай

12 липня 2022, 11:41

Російські окупанти, ймовірно, атакуватимуть в напрямку Слов'янська та Бахмута, вважає Сергій Гайдай.

Путін, Гайдай, ВСУ
Перемовини з РФ призведуть до перегрупування її військ і не зупинять Путіна - Гайдай / Колаж УНІАН, Суспільне

Окупаційні війська Росії готують свої резерви з метою початку наступу у Донецькій області. Швидше за все, вони підуть в атаку в напрямку Слов'янська та Бахмута. Жодні домовленості з російським президентом Володимиром Путіним не спрацюють. Плани глави Кремля можуть зупинити тільки Збройні сили України. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вже бачимо, що вони накопичують резерви для того, щоб пустити їх в наступ у Донецькій області. Це буде декілька напрямків – один з них, дійсно, Слов'янськ, другий - Бахмут. Бахмут вже обстрілюється дуже потужно. Як і Слов'янськ", - розповів він у інтерв'ю Лівому Берегу.

читайте також"Іншого сценарію немає": експерт розповів, чого чекати від РФ після можливого захоплення ДонбасуНа думку чиновника, з керівником РФ домовитися неможливо. Якщо Росія візьме паузу, ситуацію буде використано для перегрупування військових підрозділів. Але вже за певний час війну буде продовжено. Наразі зупинити Путіна можливо тільки зусиллями української армії.

"Насправді Путін зупиниться тільки там, де його зупинять. Жодні перемовини, ніякі домовленості з Путіним не спрацюють. Він може на якийсь час взяти паузу, зробити переформатування, передислокацію, але за деякий час він все одно продовжить цю війну. Тому його треба зупиняти тут", - підкреслив Сергій Гайдай.

Ситуація на Донбасі

Військовий експерт Петро Черник заявив, що успішні удари ЗСУ по складах російських окупантів ускладнюють реалізацію їхніх планів, проте ситуація залишається складною. За його словами, загарбникам РФ знадобиться декілька днів на перебудову логістики, після чого розпочнеться нова хвиля битви за Донбас.

За даними розвідки Великої Британії, наступною метою військ РФ стане траса, яка з'єднує Донецьк з Харковом. Уздовж осі головної дороги Е40 противник веде обстріли з окупованого Ізюма. Отримання контролю над цією трасою ворог може використати для просування у Донецькій області.

Також у британській розвідці уточнили, що російські війська проводили обстріли північного сектору Донбасу. Однак окупантам не вдалося досягти серйозного просування.

Дивіться онлайн новини Донбасу

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