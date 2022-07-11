У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіабізнесу

Як заявив Подоляк, головна риса зрілих держав - це обов'язковість виконання законів.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву олігарха Ріната Ахметова, який прийняв рішення відмовитися від свого медійного бізнесу.
Як написав Подоляк в Twitter, "рішення бізнесмена Ріната Ахметова вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу гідний приклад рівності перед законом".
Він зазначив, що головна риса зрілих держав - це обов'язковість виконання законів.
"Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави і бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні бачимо гідний приклад від Групи СКМ - закон один для всіх", - написав Подоляк.
Ахметов залишає медіа -"імперію"
11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу.
"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа", - заявив Ахметов у своїй заяві.
Він уточнив, що це пов'язано з набранням чинності закону про олігархів.
Які канали належать Ахметову
Холдинг "Медіа Група Україна" об'єднує телеканали:
- Play Video
- "Україна",
- "Україна 24",
- НЛО TV,
- телеканал Індиго TV,
- "Футбол 1/2/3",
- Ukraine 1/ Ukraine 2,
- NLO TV 1/ NLO TV 2,
- "Донбас",
- "34 телеканал",
- "Сигма".
Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями "Теле О" та "Допоможемо ТВ", "Новинною групою Україна", мультимедійною платформою сьогодні - теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua. А також кросплатформенним проектом Vogue.UA.
Закон про олігархів
Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:
- участь у політичному житті,
- значний вплив на ЗМІ,
- контроль або володіння монополією,
- наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
Бізнесмени, що потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.
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