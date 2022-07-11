У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіабізнесу

Подоляк і Ахметов / president.gov.ua, akhmetovfoundation org

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву олігарха Ріната Ахметова, який прийняв рішення відмовитися від свого медійного бізнесу.

Як написав Подоляк в Twitter, "рішення бізнесмена Ріната Ахметова вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу гідний приклад рівності перед законом".

Він зазначив, що головна риса зрілих держав - це обов'язковість виконання законів.

"Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави і бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні бачимо гідний приклад від Групи СКМ - закон один для всіх", - написав Подоляк.

Ахметов залишає медіа -"імперію"

11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа", - заявив Ахметов у своїй заяві.

Він уточнив, що це пов'язано з набранням чинності закону про олігархів.

Які канали належать Ахметову

Холдинг "Медіа Група Україна" об'єднує телеканали:

Play Video

"Україна",

"Україна 24",

НЛО TV,

телеканал Індиго TV,

"Футбол 1/2/3",

Ukraine 1/ Ukraine 2,

NLO TV 1/ NLO TV 2,

"Донбас",

"34 телеканал",

"Сигма".

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями "Теле О" та "Допоможемо ТВ", "Новинною групою Україна", мультимедійною платформою сьогодні - теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua. А також кросплатформенним проектом Vogue.UA.

Закон про олігархів

Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

контроль або володіння монополією,

наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Бізнесмени, що потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

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