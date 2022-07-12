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Російські війська намагатимуться взяти Донбас до 24 серпня - Жданов

12 липня 2022, 22:53

24 серпня є для Путіна "сакральною" датою.

Путін, Жданов
Жданов може підготувати українцям "неприємні сюрпризи" / УНІАН, Главред

Російські війська намагатимуться вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей до 24 серпня. Таку мету їм поставив Путін. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.иа.

Для Путіна ця дата "сакральна", тому він може підготувати українцям"неприємні сюрпризи".

"Російська Федерація, я думаю, що так. Вони намагатимуться на 24 серпня вийти, припустимо, на межі Донецької області, щоб хоча б виконати перше політичне завдання, яке поставив Путін — це Донецька і Луганська область в адміністративних межах. Для нас, я скажу так, головне — це не прив'язуватися до дат. Не повторювати помилок політичного керівництва війною. Росія, як завжди, готуватиме для нас неприємний сюрприз. Що вони придумають, важко спрогнозувати", - сказав Олег Жданов.

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Раніше Жданов заявив, що повне захоплення Донбасу зв'яже руки Росії, а Україна отримає більш вигідні позиції.

За його словами, Росія не обмежить свої апетити щодо повного захоплення України. Однак у РФ виникнуть проблеми з їх резервами. Особливо яскраво це буде видно по техніці і озброєнню, якого не вистачить.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін російське вторгнення Олег Жданов
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