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Війна може вийти за межі України - глава МЗС Латвії

12 липня 2022, 12:00

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс не виключає, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, може вийти за межі України.

Едгарс Ринкевичс
Едгарс Рінкевичс прокоментував ризик поширення російської агресії на країни Балтії / Фото УНІАН

Війна Росії проти України може вийти за межі нашої держави. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс.

"Це можливо. Тому ми допомагаємо Україні, чим можемо. Ось чому ми в країнах Балтії та Латвії наполягали на збільшенні чисельності військ НАТО в Балтійському регіоні. Тому ми дуже раді бачити, що Фінляндія та Швеція приєднуються до Альянсу. Тому ми вважаємо, що нам потрібно допомагати таким країнам як Молдова", - сказав глава МЗС Латвії в інтерв'ю ТСН.

Також Рінкевичс висловився і про можливість поширення російської агресії на країни Балтії через блокування Калінінграда.

"Ми стежимо за риторикою (Кремля, - ред.), про "збирання" російських земель", — зазначив дипломат.

За його словами, в Латвії вже зараз відчувається "перша глобальна гібридна війна", де продовольство і зерно використовуються як зброя.

"І всі ми знаємо цю проблему, ми знаємо, що робить російська пропаганда, що робить російська дипломатія, намагаючись вплинути на країни Африки, Латинської Америки та Азії. Ми бачили, що Лукашенко використовував міграцію як зброю в минулому році. З цієї точки зору, я б сказав, що ми вже знаходимося в першій глобальній гібридній війні", - сказав Рінкевічс.

Блокада Литвою Калінінградській області

З 18 червня Литва, керуючись санкціями Європейського Союзу щодо РФ, ухвалила рішення припинити транзит низки російських товарів в Калінінградську область. Керівник регіону Антон Аліханов розповів, що заборона торкнулася близько половини всіх вантажів, які потрапляли в регіон з інших російських областей.

Голова Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов у відповідь вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, тепер у Москви з'явилася можливість розв‘язати проблему транзиту в Калінінградську область "будь-якими обраними способами".

Керівник комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров також зробив заяву, що між Росією та Литвою може статися військове зіткнення.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес вважає, що Росія може напасти на Європу. Під значною загрозою вторгнення перебуває Литва.

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що РФ здатна напасти на Литву.

Інші новини:

війна в Україні Калінінград, Калінінградська область новини України та світу війна Росії та України
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