Вся зима буде напруженою: у КМДА розповіли, коли припиняться екстрені відключення світла в Києві

Киянам як мінімум всю зиму доведеться терпіти екстрені відключення світла, бо ситуація з електропостачанням залишається складною. Про це заявив заступник КМДА Петро Пантелеєв в ефірі телеканалу "Київ".
"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобові роботи енергетиків забезпечили нам ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи тривають", - сказав Пантелєєв.
Він також додав, що у вихідні рівень споживання стає меншим, ніж у будні.
"Ситуація не проста і ми бачимо це в будні дні, тривають обмеження, тривають відключення, вони не є плановими, а більшою мірою екстреними. У таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так, щоб жителям було комфортно, але все залежить не тільки від енергетиків", - додав Пантелєєв.
Ракетний удар РФ по Україні
Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.
Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.
Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Інші новини:
- "Кидок мангуста-2": РФ готується до нової кровопролитної операції - експерт
- У Кремлі підтвердили небажання домовлятися про мир в Україні і назвали свої цілі "здоровим глуздом"
- "Їм хронічно не щастить": РФ була готова сьогодні вдарити ракетами по Україні - Арестович