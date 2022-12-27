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"Відновлення може зайняти не місяці, а роки": аналітик спрогнозував, що буде зі світлом

27 грудня 2022, 10:31
Як каже Андрій Золотарьов, в Україні немає жодної генеруючої, розподільної електропідстанції, по якій би окупанти не завдавали удари.
Світло, лампочка
Аналітик спрогнозував, що буде зі світлом в Україні / колаж фото УНІАН

Відновлення енергосистеми України, враховуючи масштаб руйнувань після ударів російських окупантів, може зайняти не місяці, а роки. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Практично, за три місяці стався грім ракетних ударів, спрямованих на руйнування енергетики. І немає жодної генеруючої, розподільної електропідстанції, яка б не піддавалася ударам. Благо для Кремля, вся інформація про українську енергосистему лежить ще з радянських часів. Інша справа, що ми не готувалися до такого повороту подій. Адже якщо взяти таке глобальне питання, як генератори, інвертори, коли ще не було такого ажіотажу, то можна було спокійно підготувати аварійний запас. Адже сьогодні люди годинами ганяють китайські генератори, не замислюючись про те, що через місяць у них в нуль піде ресурс, а майстерні по ремонту вже завантажені на тижні вперед. Це - ті речі, про які треба думати, коли на вулиці ще тепло, світить сонце, а не коли ми стоїмо перед перспективою січневих морозів і температура може опуститися нижче мінус 10. Сподіваємося на те, що в поставках генераторів нам допоможуть, але відновлення енергосистеми, враховуючи масштаб руйнувань, може зайняти не місяці, а роки. Ламати легко, але відновлювати – це справа куди більш складна", − сказав він.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Інші новини:

Андрій Золотарьов війна Росії та України відключення світла
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