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"Кидок мангуста-2": РФ готується до нової кровопролитної операції - експерт

26 грудня 2022, 21:38
Михайло Самусь не виключає, що РФ може спробувати взяти оперативну паузу для підготовки до воєнної операції.
Українські військові, ЗСУ, російські військові
Окупанти готуються до нової військової операції / колаж фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Російська армія може спробувати взяти оперативну паузу, щоб підготувати нову операцію і накопичити для цього резерви. РФ хоче втягнути ЗСУ в затяжні бої, як під Бахмутом. Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь, повідомляє ТСН.

РФ може готуватися до збільшення чисельності армії до 1,5 млн осіб.

"Росія зараз хотіла б взяти оперативну паузу для того, щоб підготуватися до наступних стратегічних дій, можливо, нової стратегічної операції. Можливо, її можна буде назвати "кидок мангуста-2", - каже Самусь.

Експерт вважає, що окупантам знадобиться не менше 2 місяців для підготовки нових угруповань. Вони також не хочуть допустити нових українських контрнаступів.

Самусь додав, що РФ хоче втягнути українських військових у "нові дуже кровопролитні та інтенсивні бої".

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін поїхав до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін зустрівся з Лукашенком, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді. "Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Самусь
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