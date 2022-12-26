У Кремлі підтвердили небажання домовлятися про мир в Україні і назвали свої цілі "здоровим глуздом"

Дмитро Пєсков підтвердив, що РФ не готова до справжніх мирних переговорів, заявляючи про те, що Кремль "не погоджується на чужі умови".

У Кремлі підтвердили небажання домовлятися про мир / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський називав умови, виконання яких гарантуватиме припинення війни в Україні та мир. Однак Росії це не сподобалося і там відкрито підтвердили, що Кремль не хоче дійсно мирних переговорів.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков цинічно заявив, що РФ буде продовжувати вбивати українців, бо окупанти не досягли своїх цілей.

Він навіть побачив у діях РФ якийсь "здоровий глузд".

"Ми ніколи не погоджувалися на чужі умови. Ми орієнтуємося тільки на свої цілі і на здоровий глузд", - сказав Пєсков.

Переговори України та Росії

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що глава агресора РФ Володимир Путін не збирається вести перемовини і завершувати війну проти України. За його словами, Москва демонструє не готовність до діалогу, а намір воювати на виснаження.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перемовин з Путіним бути не повинно, оскільки він є недоговороздатним політиком. За його словами, очевидний вихід із ситуації – перемога України.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що сили оборони України продовжуватимуть військову операцію з метою звільнення своїх територій. Війська чекають, коли промерзне грунт, і з'являться оптимальні умови для проведення контрнаступальної операції.

Інші новини: