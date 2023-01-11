В Україні "зажмурили" російського чиновника-окупанта

ВСУ ліквідували російського чиновника, який відправився воювати в Україну добровольцем.
Молодшого сержанта Гайсу Баянова поховали в Башкирії, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе.
"Перед цим його тіло покатали і по Уфі, де було останнє місце роботи Баянова - Міністерство земельних і майнових відносин РБ, де він очолював відділ економічної безпеки і протидії корупції", - йдеться в повідомленні.
Раніше Баянов працював в органах податкової поліції, наркоконтролю і внутрішніх справ, а у вересні 2022 року 50 річний Баянов, що працював на підгодованому місці, раптом вирішив свою долю з армією і пішов служити за контрактом на "сво" на посаді старшого стрілка, розповів Комахідзе.
Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.
Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.
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