"Відстоював честь Росії": ЗСУ ліквідували 29-річного вбивцю-кримінальника

Відомо, що Микола Перепеченов побив до смерті свого товариша по чарці, який помер.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

На війні в Україні був ліквідований вбивця з ростовської колонії, який "відстоював честь Росії".

29-річного бойовика ПВК Миколу Перепеченова поховали під Волгоградом, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Перепеченов проживав разом дружиною і дитиною в Світлоярському районі Волгоградської області, де працював маляром на заводі Каустик. Але останні кілька років відбував термін у в'язниці в Ростовській області", - повідомив він.

Також відомо, що Перепеченов побив до смерті свого товариша по чарці, який помер.

"За словами вдови Ольги Перепеченової, її чоловіку запропонували відправитися в "зону спецоперації" і підписати контракт з ПВК. Днями ж сім'я отримала повідомлення, що Перепеченов загинув 28 грудня 2022 року", - розповів Комахідзе.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Вам може бути цікаво: