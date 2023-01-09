"Відстоював честь Росії": ЗСУ ліквідували 29-річного вбивцю-кримінальника

На війні в Україні був ліквідований вбивця з ростовської колонії, який "відстоював честь Росії".
29-річного бойовика ПВК Миколу Перепеченова поховали під Волгоградом, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе.
"Перепеченов проживав разом дружиною і дитиною в Світлоярському районі Волгоградської області, де працював маляром на заводі Каустик. Але останні кілька років відбував термін у в'язниці в Ростовській області", - повідомив він.
Також відомо, що Перепеченов побив до смерті свого товариша по чарці, який помер.
"За словами вдови Ольги Перепеченової, її чоловіку запропонували відправитися в "зону спецоперації" і підписати контракт з ПВК. Днями ж сім'я отримала повідомлення, що Перепеченов загинув 28 грудня 2022 року", - розповів Комахідзе.
Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.
Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.
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