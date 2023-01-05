ЗСУ ліквідували російського майора-трансвестита

ВСУ ліквідували російського майора трансвестита. Його поховають 6 січня.
За попередньою інформацією, високопоставлений окупант був артилеристом, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
"ЗСУ ліквідували роZZійского майора трансвестита.Завтра 6 січня в селі Верхні Татишли Башкирії подія. Проводжатимуть в останню дорогу 37-річного майора Ріната Гарєєва. Про загибель майора інформує його сестра. Судячи з петличок, Гарєєв був артилеристом. Інформації щодо обставин і дати його ліквідації немає", - повідомив розслідувач.
Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.
Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.
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