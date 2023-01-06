"Народився в Україні, але загинув за інтереси Росії": ЗСУ ліквідували зрадника з Нікополя

Судячи з публікацій у соцмережах, у ліквідованого окупанта було чимало родичів в Україні.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ліквідували окупанта, який виявився 54-річним уродженцем України і воював на боці Росії.

OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе повідомив, що поховають зрадника 7 січня.

"Микола Миколайович Тимошенко мужній боєць, справжній чоловік, справжній патріот своєї країни (!?) загинув за інтереси Росії, за нас, за наших дітей і онуків. Похорон відбудеться 07.01.2023 о 14:00 селище Нива", - йдеться в некролозі окупанта.

У соцмережах верифікована сторінка жмура-окупанта - Микола Тимошенко, 7 червня 1968 (54 роки) М.Нікополь Україна. Судячи з публікацій у соцмережах, у Тимошенко було чимало родичів в Україні.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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