УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ ліквідували "вічно п'яного" окупанта, який встиг отримати "нагороду" за вбивства українців

5 листопада 2022, 15:22

У серпні окупанта нагородили "орденом святого Георгія" та нагрудним знаком "гварія" "за мужність і героїзм, виявлені в ході "спецоперації".

пьяный оккупант
пьяный оккупант / Facebook Irakli Komaxidze

Українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практивно на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним.

Про це повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Як зазначається, загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців. Так, у серпні Столбова нагородили "орденом святого Георгія" та нагрудним знаком "гвардія" "за мужність і героїзм, виявлені в ході "спецоперації".

Деталі його "демілітаризації" в Росії не розголошуються, але Комахідзе зауважив, що на фото окупант "вічно п'яний".

"Якби Артемка не ховався в соцмережах, вдалося знайти серію вічно п'яних його фото", - підкреслив Комахідзе.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:32

Королівський салат на Новий рік 2023, від якого будуть всі у захваті: швидкий рецепт

15:22

ЗСУ ліквідували "вічно п'яного" окупанта, який встиг отримати "нагороду" за вбивства українців

15:13

"Вкрали все, що можна": окупанти Росії драпонули з будівлі Херсонської ОДАВідео

14:49

Готують вирішальну битву: астрологи назвали піковий момент і бомбардування України - гороскопВідео

14:29

Україна готова до "перемовин" з РФ: Київ представлять Abrams, Leopard, Marder, HIMARS - ПодолякВідео

Реклама
13:48

В Україні оголосили про аварійні відключення світла у 8 регіонах країниВідео

13:33

На кладовищі машин під Ірпенем знайшли шість осиротілих кошенятФото

13:19

Прикмети на 6 листопада: всього одна річ може залучити гроші і багатство на весь рікВідео

13:10

Показав жіночий статевий орган: Басков публічно образив інвалідів

13:00

Гороскоп на завтра, 6 листопада 2022: Дівам - важливі зустрічі, Терезам - авантюри, Скорпіонам - заздрість

12:33

Данілов розніс бредні Симоньян: Росія зануриться в морок, хаос і справжню громадянську війнуВідео

12:17

"Цей день настав": Нікітюк вперше показала бойфренда, але розчарувала шанувальників

12:13

Іран вперше визнав постачання дронів Росії, але є нюансВідео

11:57

Танки Leopard 2 для ЗСУ: посол України розповів про переговори з ФРНВідео

11:42

"Вчепилися один одному в горло": Путіну загрожує втрата влади, в його оточенні війна - журналісткаВідео

11:29

За два місяці ЗСУ знищили понад 500 зеків, завербованих "кухарем Путіна"Відео

11:23

Допоки не гасне світло: як зробити повербанк своїми рукамиВідео

11:01

Ризикуєте залишитися без техніки: як не можна протирати екрани ноутбуків і телевізорів

10:35

Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізаціюВідео

10:34

ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року, щодо Херсона є питання - ISWВідео

Реклама
10:09

Прожарювання окупантів на півдні: ЗСУ "приземлили" два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе

09:59

"Засудив" іноземних захисників України до смерті: у Вуглегірську підстрелили "суддю ДНР"Відео

09:34

На Україну 5 листопада чекають відключення світла: Київ і 7 регіонів зіткнуться з обмеженнямиВідео

09:31

"Зніми погони" : у Казані мобілізовані збунтувалися проти командираВідео

09:27

Роками буде як нове: 3 "золоті" правила, щоб взуття прослужило довше

09:16

В Україні вдарять морози до -15 : коли чекати сильного похолоданняВідео

08:40

Як швидко прибрати пирхоту в горлі: хворобу як рукою знімеВідео

08:33

Фотографувався на тлі танка "на Аляску": в Україні ліквідовано окупанта з Єкатеринбурга

08:30

Кружляють голови і розбивають серця: 5 імен, власниці яких - фатальні жінкиВідео

08:25

Харламов епічно принизив Скабєєву перед усією Росією

08:20

Прилітатиме окупантам найближчим часом досить інтенсивноПогляд

08:06

Місячне затемнення 8 листопада: по кому воно проїдеться катком, а кому принесе щастя та успіхВідео

08:05

Дешевше і якісніше, ніж в магазині: як зробити свічки своїми руками в домашніх умовах

07:53

Україна отримає нові системи ППО і ПРО до кінця року - КулебаВідео

07:22

Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області - ISWВідео

07:13

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

06:20

Путіна ще раз спіймали на брехніПогляд

05:10

Україну накриють заморозки: синоптики розповіли, кому і де світить крижаний прогноз

04:30

Ніяких пасток не готують: окупанти готуються до втечі з Херсона - експертВідео

03:50

Колишня Кличко засвітила шикарне декольте

Реклама
03:20

Чому не треба викидати шкірку від бананів: 6 способів використання бананової шкірки

02:45

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання Путіна у війні проти УкраїниВідео

02:10

Як надовго позбутися неприємного запаху взуття: врятує копійчаний аптечний засіб

01:31

"Без трусів прийшла": Волочкова стала посміховиськом в салоні краси

01:29

Як США можуть вплинути на Іран через постачання зброї РФ: експерт назвав два сценарії

01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Ракам - важлива новина, Терезам - витрати, Водоліям - суперницяВідео

00:15

"Росії доведеться піти на поступки": Салліван висунув РФ умови для початку переговорів з УкраїноюВідео

04 листопада, п'ятниця
23:44

"Ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча потужно написала про українців

23:26

"Ми красиві, ми росіяни": істеричка Кіркоров біситься через санкції

23:20

Стівен Кінг не приїде в Україну: "Укрзалізниця" спростувала фейкову інформацію

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти