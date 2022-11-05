ЗСУ ліквідували "вічно п'яного" окупанта, який встиг отримати "нагороду" за вбивства українців

пьяный оккупант / Facebook Irakli Komaxidze

Українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практивно на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним.

Про це повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Як зазначається, загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців. Так, у серпні Столбова нагородили "орденом святого Георгія" та нагрудним знаком "гвардія" "за мужність і героїзм, виявлені в ході "спецоперації".

Деталі його "демілітаризації" в Росії не розголошуються, але Комахідзе зауважив, що на фото окупант "вічно п'яний".

"Якби Артемка не ховався в соцмережах, вдалося знайти серію вічно п'яних його фото", - підкреслив Комахідзе.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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