ЗСУ 'відкобзонили' однопрізвищника диктатора Франка

Сергій Франко за контрактом воював у Сирії / Фото ВК

Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР".

"ЗСУ ліквідували однопрізвищника Франсиско Франко", - написав у Facebook блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Як пишуть росЗМІ, Франко був "демілітаризований" на війні в Україні 27 вересня. 24 вересня він останній раз вийшов на зв'язок з дружиною і двома дочками.

Франко був родом із селища Нове Доскіне. У грудні йому могло б виповнитися 36 років.

У 2005 році росіянин був відправлений на строкову військову службу в Ковров, потім відслужив два роки у вірменському місті Гюмрі. У серпні 2014 року підписав свій перший військовий контракт на три роки, воював у Сирії.

Свою службу в лавах ЗС РФ він закінчив у 2017 році, а через два роки підписав другий військовий контракт.

Пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського окупанта - 34-річного Сергія Шмельова, художника, який раніше навчав дітей у школі мистецтв.

На війні в Україні ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його"справа правильна".

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