Невтішний прогноз: The Economist розповіли, скільки триватиме війна в Україні

Війна в Україні, яка є найбільшою в Європі з 1945 року, не показує ознак завершення.

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Війна в Україні / Коллаж: Главред, фото: facebook.com Генштаб ЗСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

З огляду на ескалацію військових конфліктів у світі та поглиблення напруження, експерти та західні чиновники висловлюють тривожні прогнози стосовно майбутнього. Зокрема, за даними The Economist, в Україні війна з Росією може тривати ще принаймні п'ять років.

"Західні офіційні особи все більше вважають, що війна в Україні може затягнутися ще на п’ять років, і ні Росія, ні Україна не готові поступитися, але й не зможуть вийти з глухого кута," - зазначили у статті.

Автор статті підкреслює, що світ переживає "не найщасливіші часи". Зазначається, що сучасна обстановка у світі є однією з найнепевніших через загрозу розширення війни між Ізраїлем і ХАМАС на весь Близький Схід, а також зіткненням США і Ірану. При цьому війна в Україні, яка вже є найбільшою в Європі з 1945 року, не показує ознак завершення.

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Автор статті переконаний, що у разі подовження цих конфліктів Захід буде стояти перед складними викликами. Він порівнює нинішню ситуацію з ерою "Холодної війни", коли світ був організованим, а глобальні виклики були частинами стратегічної боротьби між наддержавами.

Також у статті The Economist підкреслюється, що у сучасному світі, на відміну від "організованого світу" під час "холодної війни", ситуація більше нагадує приготування їжі на багатьох конфорках, де кожна з них загрожує закипіти. У разі настання нової серйозної кризи Захід може опинитися у важкому становищі.

"Навіть без війни військовий потенціал Заходу зазнає величезного тиску в найближчі роки. Війна в Україні стала нагадуванням про те, скільки боєприпасів витрачається у великих війнах, а також про те, наскільки мізерними є західні арсенали — і засоби їх поповнення — насправді," - йдеться у статті.

Крім цього, противники можуть використати наростаючий хаос у світі на свою користь. Зокрема, вказується на можливі загрозливі дії з боку Росії під час кризи навколо Тайваню. Такі маневри можуть спрямовуватись на відволікання уваги Сполучених Штатів і привертання до себе уваги союзників.

Прогнози, щодо війни в Україні

Нагадаємо, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик сказав, що війна в Україні буде довгою і цього року вона не закінчиться. Також він зазначив, що на фронті можливе зниження інтенсивності бойових дій і початок переговорного процесу з питань обміну полонених, створення певних зон для переміщення людей, повернення до зернової угоди.

Раніше у інтерв'ю Главреду, майор ЗСУ Олексій Гетьман сказав, що війна триватиме ще наступного року. Він додав, що на фронті починає відчуватися брак живої сили, а військовим потрібна заміна і відпочинок.

Також військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський розповів, що Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни. До того ж, окупантам немає потреби просити зброю у партнерів.

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