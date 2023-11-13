Путін може перемогти у війні через дискусії у США і вагання Європи - МЗС Литви

Будь-які припинення вогню, будь-які перемовини - це шлях до дня перемоги у Москві, заявив Ландсбергіс.

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Голова МЗС Литви відрреагував на війну в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що через вагання західних союзників у подальшій підтримці України Кремль знову може повірити у свою перемогу у війні.

"Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, які він відклав на полицю на деякий час, але побачивши дискусії у Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті, він, думаю, зараз може радісно почати планувати знову. Гадаю, Європа була спроможна тиснути так, щоби єдиний день перемоги у цій війні міг бути у Києві і святкували українці. Але тепер, схоже, ситуація знову непевна. Ми вже демонстрували спроможність ухвалювати дуже важливі рішення. Європа вже демонструвала лідерство. Зараз час, щоб ми знову зробили це", - заявив очільник МЗС, передає Європейська правда.

Литовського міністра запитали, чи, на його думку, не час Україні почати думати про перемовини, з огляду на усі поточні обставини.

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"Будь-які припинення вогню, будь-які перемовини - це шлях до дня перемоги у Москві. Путін дуже активно над цим працював. І такий день може настати. День, коли українці не зможуть далі воювати, тому що ми не можемо надати їм зброю… Тут не можна "зійтися посередині"... Якщо дійде до припинення вогню і ми спробуємо це провернути з аргументами, що ми захистили Київ, інші українські території - буде чітко зрозуміло, що це перемога Путіна", - відповів заперечно Ландсбергіс.

Нагадаємо, що Литва передала ЗСУ пускові установки ЗРК NASAMS. Міноборони Литви спеціально передало українській армії дві пускові установки від зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

В Литві заступились за Україну і жорстко наїхали на Орбана. Ексглава МЗС Литви розкритикував антиукраїнські висловлювання Орбана щодо України та її можливості вступу до Європейського Союзу.

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