Є надія, що українські герої-захисники острова Зміїний живі - Держприкордонслужба / УНІАН

Є невелика надія на те, що всі героїчні прикордонники-захисники острова Зміїний, які вступали в нерівний бій з російськими окупантами, можуть бути живі. Про це повідомляють представники Держприкордонслужби України.

"Російські ЗМІ повідомили про доставку в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові. Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала за всіма можливими напрямками.

В даний час, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу з ідентифікації наших воїнів, поширеної у відкритих мережах.

"Ми щиро сподіваємося, хлопці якомога швидше повернуться додому, а інформація, отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться. Слава українським захисникам!",- кажуть у відомстві.

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Нагадаємо, 24 лютого спалахнув короткий, але дуже лютий бій за гострою Зміїний в Чорному морі.

У Мережу швидко потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані до біса [в оригіналі нецензурно - Главред]".

Потім пішов потужний обстріл острова за допомогою ракетного крейсера "Москва". І 13 прикордонників загинули в нерівному бою з переважаючими силами росіян.